Прорыв трубы: проспект в Киеве затянуло туманом

Из-за густого пара видимость на дороге была крайне ограничена, из-за чего образовался затор.

На проспекте Лобановского в Киеве во вторник, 4 декабря, произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего проезжую часть затянуло густым паром. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец события, журналист Роман Кошмал.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как по дороге течет широкая река горячей воды, от которой поднимается пар, образуя густой туман.

"Полугодовая профилактика удалась на славу", - написал Кошмал.

В свою очередь, dtp.kiev.ua сообщили, что во дворе школы №319 им. Лобановского образовался ручей из горячей воды.

Из-за перепада температур появился большой пар на проспекте от дома №126 до № 150, видимость была очень ограничена, образовался затор.

"Из-за прорыва магистральной трубы отопления во дворе школы им. Лобановского льётся рекой горячая вода по проспекту Лобановского, туман неимоверный. Движение очень ограниченное. Полиция разворачивается т/с, которые курсируют в сторону Демеевской. Лобановского 126-150 все в тумане", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве без отопления остались 750 домов, из них 509 жилых домов, десять лечебных учреждений, 34 детских учебных заведений.

Ранее в Киеве отключили холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения.

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