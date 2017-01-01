Главная елка Украины будет с сюрпризом

Елка в этом году будет меняться, она не все время будет одинаковой. Перед самым Новым годом она изменит свой внешний вид.

В течение новогодних и рождественских праздников главная елка на Софийской площади в Киеве будет менять свой внешний вид. Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на пресс-конференции во вторник, 4 декабря.

"Елка в этом году будет меняться, она не все время будет одинаковой. Перед самым Новым годом она изменит свой внешний вид - и для этого нужно предоставить ей такую возможность, поэтому в этом году елка будет абсолютно другим способом сделана", - отметила она.

По словам Поповой, в этом году конструкция елки предусматривает "миксированную форму" с живой елки и искусственных веток.

В свою очередь основатель проекта Folk Ukrainе Игорь Добруцкий сообщил, что в этом году елка на Софийской площади будет иметь онлайн-инсталляцию и выдержана в холодных оттенках.

"Елка еще будет ... оформлена экраном - более 50 м по длине, который будет излучать северное сияние 24 часа в сутки", - добавил Добруцкий.

Ранее организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали, во сколько обойдется бюджету главная елка страны и новогодние праздники.

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