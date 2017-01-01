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Главная елка Украины будет с сюрпризом

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Елка в этом году будет меняться, она не все время будет одинаковой. Перед самым Новым годом она изменит свой внешний вид.
Главная елка страны будет на Софиевской площади
Главная елка страны будет на Софиевской площади
folkukraine.com

В течение новогодних и рождественских праздников главная елка на Софийской площади в Киеве будет менять свой внешний вид. Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на пресс-конференции во вторник, 4 декабря.

"Елка в этом году будет меняться, она не все время будет одинаковой. Перед самым Новым годом она изменит свой внешний вид - и для этого нужно предоставить ей такую возможность, поэтому в этом году елка будет абсолютно другим способом сделана", - отметила она.

По словам Поповой, в этом году конструкция елки предусматривает "миксированную форму" с живой елки и искусственных веток.

В свою очередь основатель проекта Folk Ukrainе Игорь Добруцкий сообщил, что в этом году елка на Софийской площади будет иметь онлайн-инсталляцию и выдержана в холодных оттенках.

"Елка еще будет ... оформлена экраном - более 50 м по длине, который будет излучать северное сияние 24 часа в сутки", - добавил Добруцкий.

Ранее организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали, во сколько обойдется бюджету главная елка страны и новогодние праздники.

 

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Теги: Киев, праздники, Новый год, елка, новогодние праздники, новогодняя елка, новогоднее настроение
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Источник: korrespondent.net

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