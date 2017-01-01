Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве "минировали" Верховную Раду

Комментариев: 0
На момент прибытия спецслужб заседание Рады уже окончилось и большая часть депутатов уже разошлась.
Из здания Рады эвакуировали людей
Из здания Рады эвакуировали людей
Корреспондент.net

Вечером во вторник, 4 декабря, поступило сообщение о минировании Верховной Рады. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел в 18:20, после окончания заседания.

На момент объявления эвакуации почти все депутаты разошлись, а журналистов попросили срочно покинуть помещение.

Спецслужбы начали поиски, была мобилизирована охрана, задействованы кинологи и спецоборудование: металлоискатели и поисковые зеркала.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве "минировали" сеть супермаркетов Сильпо.  Также ранее из-за сообщения о минировании в столице эвакуировали вокзал.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, эвакуация, Верховная Рада, минирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь