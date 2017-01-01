В Киеве "минировали" Верховную Раду

На момент прибытия спецслужб заседание Рады уже окончилось и большая часть депутатов уже разошлась.

Вечером во вторник, 4 декабря, поступило сообщение о минировании Верховной Рады. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел в 18:20, после окончания заседания.

На момент объявления эвакуации почти все депутаты разошлись, а журналистов попросили срочно покинуть помещение.

Спецслужбы начали поиски, была мобилизирована охрана, задействованы кинологи и спецоборудование: металлоискатели и поисковые зеркала.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве "минировали" сеть супермаркетов Сильпо. Также ранее из-за сообщения о минировании в столице эвакуировали вокзал.

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