Кличко: В 2019 году в столице будет увеличено финансирование образовательной, медицинской, транспортной отраслей

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять к рассмотрению проект бюджета столицы на 2019-й год и принять его в первом чтении.

“Каждый год мы увеличиваем бюджет Киева. Бюджет столицы в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25000000000 гривен. Киев был на грани банкротства, - отметил Кличко в начале заседания Киевсовета. - Сегодня мы планируем бюджет города на следующий год около 55000000000 гривен “, - отметил мэр столицы.

По его словам, в 2019 году образовательная, медицинская, транспортная отрасли получат финансирование не меньше, а некоторые даже больше, чем годом ранее. Важной статьей расходов остается социальную защиту киевлян.

С 2019 году в Украине начнется введение предоставление льгот и субсидий в денежной форме.

“Для оптимизации структуры расходов осуществлено перераспределение по отдельным бюджетным программам. В частности, по расходам на предоставление предусмотренных законодательством льгот гражданам и жилищных субсидий малообеспеченным семьям “, - отметил Кличко.

Также он подчеркнул, что городская власть планирует продолжить приобретение жилья для участников антитеррористической операции и других льготных категорий киевлян, строительство и реконструкцию учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов коммунальной сферы.

Немало средств будет направлено на транспортную инфраструктуру города.

“Речь идет о строительстве метро на Виноградарь, продолжение строительства Подольского мостового перехода, обновления Киевского фунiкулера“, - рассказал Кличко.

Как сообщил городской голова, также особое внимание необходимо уделить модернизации и капитальному ремонту сетей КП «Киевтеплоэнерго».

Ориентировочно на капитальный ремонт теплосетей в бюджете столицы заложено около 270 млн гривен.

“Сегодня мы также финализируют переговоры с международными финансовыми учреждениями о помощи в модернизации теплоэнергетического комплекса столицы», - отметил мэр.

Также около 1500000000 гривен, с учетом субвенции из госбюджета, предусмотрено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в Киеве.

“И мы особое внимание уделим ремонту дворов и межквартальных проездов. На что выделим 500 млн. грн “, - сказал Кличко.

Также, отметил мэр, на 2019 приходится активная фаза реконструкции Шулявского путепровода.

В общем, расходы по бюджету столицы на следующий год предусмотрены почти в 55 млрд гривен.

“Прошу принять к рассмотрению проект бюджета столицы и принять его в первом чтении. Мы должны принять сбалансированный смета Киева, чтобы в следующем году столица и в дальнейшем изменялась, развивалась, становилась более комфортной и красивее“, - отметил Виталий Кличко.