Из Украины выдворили "вора в законе" Нукри Гальского

Гальский плвнировал стать "куратором деятельности оптовых рынков" и контролировать домушников.

Полиция Киева депортировала из Украины “вора в законе“, гражданина Грузии Нукри Гальского, у которого был запрет на въезд на территорию Украины до 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

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“Гражданин Грузии 1987 года рождения прибыл на территорию Украины вне пункта пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области“, - рассказал начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко.

В полиции отметили, что в течение трех недель незаконного пребывания в столице Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время злоумышленник постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых “сходках“ уголовных авторитетов.

Как сообщалось 28 ноября, в Киеве полиция сорвала сходку донецких “авторитетов“.