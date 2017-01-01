Мужчины требовали 1,5 тысячи долларов от участника антитеррористической операции за установление ему группы инвалидности.

В Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает на пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 5 декабря.

Согласно сообщению, чиновники требовали 1,5 тысячи долларов от участника антитеррористической операции за установление ему группы инвалидности. Военнослужащий получил тяжелую травму ноги во время боевых действий.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве врачи требовали от участника АТО взятку

Злоумышленников задержали на рабочем месте после получения неправомерной выгоды в сумме 42,6 тысяч гривен.

В Черкассах на взятке задержали майора ВСУ

По данному факту открыто уголовное производство, по месту работы и проживания задержанных прошли обыски. Готовятся материалы для объявления лицам о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве за взятку задержали одного из руководителей Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet