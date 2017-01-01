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В Киеве врачи требовали от участника АТО взятку

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Мужчины требовали 1,5 тысячи долларов от участника антитеррористической операции за установление ему группы инвалидности.
Злоумышленников задержали на рабочем месте
Злоумышленников задержали на рабочем месте
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает на пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 5 декабря.

Согласно сообщению, чиновники требовали 1,5 тысячи долларов от участника антитеррористической операции за установление ему группы инвалидности. Военнослужащий получил тяжелую травму ноги во время боевых действий.

Злоумышленников задержали на рабочем месте после получения неправомерной выгоды в сумме 42,6 тысяч гривен.

В Черкассах на взятке задержали майора ВСУ

По данному факту открыто уголовное производство, по месту работы и проживания задержанных прошли обыски. Готовятся материалы для объявления лицам о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве за взятку задержали одного из руководителей Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

 

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Теги: Киев, медики, взятка, врачи, врач, взятки, задержание, участник боевых действий, участник АТО
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Источник: korrespondent.net

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