Проверки начались из-за жалоб о несоответствии интерактивной карты реальным местам расположения укрытий.

В Киеве начата проверка простейших сооружений гражданской защиты города для укрытия населения. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

"Сотрудники Главного управления вместе с представителями органов местной власти спускаются в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия. В случае выявления нарушений или разногласий расположений объектов с интерактивной картой представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что за последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ по поводу неточностей мест расположения простейших укрытий и сооружений двойного назначения Киева на интерактивной карте. Поэтому было решено начать проверки простейших укрытий и сооружений двойного назначения.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве проверяют подземные укрытия

Как сообщалось, в Днепре в связи с военным положением, также проверяют укрытия и проводят инструктажи.

Ранее ГСЧС требовал закрыть в Киеве 21 торговый центр, а также детсады, школы и больницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet