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Киев украсят очередной современной скульптурой

Комментариев: 12
Скульптурной композиции дали название - Единение.
Киев украсят очередной современной скульптурой
© socportal.inf
Фото 1/4
  • В определенный момент суток солнце будет видно сквозь сердце, образовываемое фигурами
  • В определенный момент суток солнце будет видно сквозь сердце, образовываемое фигурами
  • В определенный момент суток солнце будет видно сквозь сердце, образовываемое фигурами
  • В определенный момент суток солнце будет видно сквозь сердце, образовываемое фигурами
Киев украсят очередной современной скульптурой
В определенный момент суток солнце будет видно сквозь сердце, образовываемое фигурами
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В Киеве на берегу Днепра установят памятник под названием Единение.

Распоряжение об этом появилось на сайте КГГА, передают Киевские новости. Соцпортал.

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“Идея композиции - показать целостность человечества в гармоническом сочетании мужского и женского начал“, - говорится в сообщении.

Авторы - современные украинские скульпторы Егор и Никита Зигура. Установлена скульптура будет так, что в определенный момент дня солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры.

“Скульптурная композиция сварена методом аргоновой сварки из полированных прутов и труб из нержавеющей стали, она будет стоять на бетонном фундаменте. Вес скульптуры - около 1000 килограмм, высота - 4,5 метра, ширина - 3,5 метра“, - описывают арт-объект в документе.

Как сообщалось 27 сентября, перед Бессарабкой вместо Ленина установили гигантскую руку.

 

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Теги: Киев, скульптура, памятник
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Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Шкиряк_и_Зорян    06.12.2018, 10:58
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Я вижу двух гомосеков в виде буквы "Х".

Навеяло:

Стоит статУя
В лучах заката;
Совсем без "х...я".
В руках лопата!
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 11:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну вот. Все искусство на "Х" перевел.
ВосставшийИзБана    06.12.2018, 10:43
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Очередное уродство хотели сказать?

Лично я вижу тут букву "Х".
apollon    06.12.2018, 10:33
Оценка:  0
apollon
Как я там ниже уже писал: наукой доказано: " тот кто везде видит геев гарантировано - сам скрытый гей". В свете этого открытия забавно читать ваши коменты)))) Много становится ясно)))))
flacon9havi    06.12.2018, 10:41
Оценка:  0
flacon9havi
згоден
flacon9havi    06.12.2018, 10:43
Оценка:  0
flacon9havi
тут у нас з вами можна сказати єднання
Coюзник    06.12.2018, 10:26
Оценка:  +3
Coюзник
Замаскированная пропаганда гейкультыры ...
Goga19041984    06.12.2018, 10:21
Оценка:  +2
Goga19041984
какой то мутант, фантазия больного человека.
Василище    06.12.2018, 10:06
Оценка:  +2
Василище
Больше на двух мужиков полулёжа стоящих похоже))
Мыкола    06.12.2018, 09:48
Оценка:  +2
Мыкола
Кличко занялся пропагандой педерастии ?
apollon    06.12.2018, 09:56
Оценка:  -2
apollon
Уже давно наукой доказано: " тот кто везде видит геев гарантировано - сам скрытый гей". ты хоть статью то прочти, а не только картинки смотри, поднимись до уровня младшей школы хотябы!
Шкиряк_и_Зорян    06.12.2018, 11:00
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Это выражение гомосеки и придумали. Типа, если ненавидишь гомиков, то сам гомик. Попринципу "Сама дурак!".
Так что не болтайте ерундой, гражданин! Возьмите её в руки!
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