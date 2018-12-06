Киев украсят очередной современной скульптурой

Скульптурной композиции дали название - Единение.

В определенный момент суток солнце будет видно сквозь сердце, образовываемое фигурами

На весь экран Свернуть

В Киеве на берегу Днепра установят памятник под названием Единение.

Распоряжение об этом появилось на сайте КГГА, передают Киевские новости. Соцпортал.

Читай также: Гигантская белка вызвала споры в Алматы

“Идея композиции - показать целостность человечества в гармоническом сочетании мужского и женского начал“, - говорится в сообщении.

Авторы - современные украинские скульпторы Егор и Никита Зигура. Установлена скульптура будет так, что в определенный момент дня солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры.

“Скульптурная композиция сварена методом аргоновой сварки из полированных прутов и труб из нержавеющей стали, она будет стоять на бетонном фундаменте. Вес скульптуры - около 1000 килограмм, высота - 4,5 метра, ширина - 3,5 метра“, - описывают арт-объект в документе.

Как сообщалось 27 сентября, перед Бессарабкой вместо Ленина установили гигантскую руку.