Киев украсят очередной современной скульптурой
В Киеве на берегу Днепра установят памятник под названием Единение.
Распоряжение об этом появилось на сайте КГГА, передают Киевские новости. Соцпортал.
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“Идея композиции - показать целостность человечества в гармоническом сочетании мужского и женского начал“, - говорится в сообщении.
Авторы - современные украинские скульпторы Егор и Никита Зигура. Установлена скульптура будет так, что в определенный момент дня солнце будет видно сквозь сердце, которое образовывают две фигуры.
“Скульптурная композиция сварена методом аргоновой сварки из полированных прутов и труб из нержавеющей стали, она будет стоять на бетонном фундаменте. Вес скульптуры - около 1000 килограмм, высота - 4,5 метра, ширина - 3,5 метра“, - описывают арт-объект в документе.
Как сообщалось 27 сентября, перед Бессарабкой вместо Ленина установили гигантскую руку.
Навеяло:
Стоит статУя
В лучах заката;
Совсем без "х...я".
В руках лопата!
Лично я вижу тут букву "Х".
Так что не болтайте ерундой, гражданин! Возьмите её в руки!