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На Печерске пьяный с ноги разбил нос патрульному

Комментариев: 2
Хулиган задержан, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Молодые патрульные недостаточно владеют приемами самообороны
Молодые патрульные недостаточно владеют приемами самообороны
npu.gov.ua

В ночь на четверг на улице Мечникова недалеко от бизнес-центра “Парус“ в Киеве агрессивный мужчина избил патрульного полицейского.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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“Патрульная полиция прибыла на вызов об уличном хулиганстве. Нарушитель - мужчина средних лет был пьян, цеплялся к прохожим. Когда патрульные подошли к нему, мужчина вел себя агрессивно, ногой ударил патрульного в нос“, - говорится в сообщении.

Чтобы зафиксировать причинение телесных повреждений была вызвана скорая, однако госпитализация не потребовалась.

Хулиган задержан, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.345 УК Украины-Причинение телесных повреждений полицейскому. Обидчику правоохранителя грозит до 5 лет тюрьмы.

В полиции отмечают, что многие молодые патрульные недостаточно владеют элементарными приемами самообороны, либо боятся их применять к нарушителям, чтобы их потом не обвинили в превышении служебных полномочий.

Как сообщалось 30 октября, в Черновцах правоохранитель из-за замечания до полусмерти избил мужчину.

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Теги: Киев, патрульный, драка
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Комментариев (2)
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нафнаф    06.12.2018, 14:41
Оценка:  0
нафнаф
Мусор что ползал рачки или челик скиловый каратист ?
nvk1945    06.12.2018, 14:41
Оценка:  +3
nvk1945
Додики, они сильны только с бабками которые семечки продают, а всё что выше уровня бабок мы боимся
Птэушники, что с них возьмёшь.
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