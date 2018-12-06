На Печерске пьяный с ноги разбил нос патрульному

Хулиган задержан, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В ночь на четверг на улице Мечникова недалеко от бизнес-центра “Парус“ в Киеве агрессивный мужчина избил патрульного полицейского.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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“Патрульная полиция прибыла на вызов об уличном хулиганстве. Нарушитель - мужчина средних лет был пьян, цеплялся к прохожим. Когда патрульные подошли к нему, мужчина вел себя агрессивно, ногой ударил патрульного в нос“, - говорится в сообщении.

Чтобы зафиксировать причинение телесных повреждений была вызвана скорая, однако госпитализация не потребовалась.

Хулиган задержан, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.345 УК Украины-Причинение телесных повреждений полицейскому. Обидчику правоохранителя грозит до 5 лет тюрьмы.

В полиции отмечают, что многие молодые патрульные недостаточно владеют элементарными приемами самообороны, либо боятся их применять к нарушителям, чтобы их потом не обвинили в превышении служебных полномочий.

Как сообщалось 30 октября, в Черновцах правоохранитель из-за замечания до полусмерти избил мужчину.