На Печерске пьяный с ноги разбил нос патрульному
В ночь на четверг на улице Мечникова недалеко от бизнес-центра “Парус“ в Киеве агрессивный мужчина избил патрульного полицейского.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Читай также: В Харькове арестовали полицейских, которые издевались и избивали задержанных
“Патрульная полиция прибыла на вызов об уличном хулиганстве. Нарушитель - мужчина средних лет был пьян, цеплялся к прохожим. Когда патрульные подошли к нему, мужчина вел себя агрессивно, ногой ударил патрульного в нос“, - говорится в сообщении.
Чтобы зафиксировать причинение телесных повреждений была вызвана скорая, однако госпитализация не потребовалась.
Хулиган задержан, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.345 УК Украины-Причинение телесных повреждений полицейскому. Обидчику правоохранителя грозит до 5 лет тюрьмы.
В полиции отмечают, что многие молодые патрульные недостаточно владеют элементарными приемами самообороны, либо боятся их применять к нарушителям, чтобы их потом не обвинили в превышении служебных полномочий.
Как сообщалось 30 октября, в Черновцах правоохранитель из-за замечания до полусмерти избил мужчину.
Птэушники, что с них возьмёшь.