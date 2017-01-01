Полиции удалось задержать троих злоумышленников.

В Киеве избили мужчину, забрали Lexus и за возврат вымогали деньги

В Киеве избили мужчину, забрали Lexus и за возврат вымогали деньги

В Соломенском районе Киева правоохранители задержали трех из четырех напавших на мужчину злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Читай также: В Киеве адвокат отобрал у клиента часть бизнеса и вымогал “долг“ 3 млн грн

“В Соломенское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на местного жителя. Четверо мужчин ворвались в дом знакомого, забрали телефоны и ключи от его автомобиля Lexus, на котором потом и поехали. На вызов немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции“, - говорится в сообщении.

Правоохранители пообщались с потерпевшим, который добавил, что нападавшие требовали деньги за возвращение вещей. Работники уголовного розыска установили лиц, причастных к преступлению, и местонахождение иномарки.

“Злоумышленников - граждан другого государства, 1978, 1991 и 1993 рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Из них двоих - по месту временного проживания, одного - на железнодорожном вокзале при попытке покинуть территорию государства“, - отметили в полиции.

Читай также: Под Винницей похитили мужчину: вымогали $3 тысячи

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также полиция сейчас разыскивает четвертого фигуранта для привлечения его к уголовной ответственности.

Как сообщалось 26 ноября, в Запорожье мужчине прострелили плечо из-за долга.