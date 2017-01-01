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В Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами

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Водителя внедорожника несколько раз ударили.
В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия никто не пострадал
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на парковке возле магазина на улице Сурикова группа неизвестных со стрельбой напала на внедорожник Nissan и забрала из него сумку с деньгами, после чего скрылась.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

“Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами“, - говорится в сообщении.

Уходя от нападавших водитель внедорожника выехал на ступени магазина. 

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После ограбления, нападавшие уехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.

Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

Напомним, в сентябре в Ровно на улице Набережной трое вооруженных мужчин отобрали у местного жителя сумку, в которой находилось 70 тысяч долларов.

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Теги: Киев, внедорожник, ограбление, расстрел
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