В Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами

Водителя внедорожника несколько раз ударили.

В результате происшествия никто не пострадал kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на парковке возле магазина на улице Сурикова группа неизвестных со стрельбой напала на внедорожник Nissan и забрала из него сумку с деньгами, после чего скрылась.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

“Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами“, - говорится в сообщении.

Уходя от нападавших водитель внедорожника выехал на ступени магазина.

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После ограбления, нападавшие уехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.

Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

Напомним, в сентябре в Ровно на улице Набережной трое вооруженных мужчин отобрали у местного жителя сумку, в которой находилось 70 тысяч долларов.