В Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами
В Киеве на парковке возле магазина на улице Сурикова группа неизвестных со стрельбой напала на внедорожник Nissan и забрала из него сумку с деньгами, после чего скрылась.
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Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
“Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами“, - говорится в сообщении.
Уходя от нападавших водитель внедорожника выехал на ступени магазина.
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После ограбления, нападавшие уехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.
Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.
Напомним, в сентябре в Ровно на улице Набережной трое вооруженных мужчин отобрали у местного жителя сумку, в которой находилось 70 тысяч долларов.