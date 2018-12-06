Силовики провели обыски в киевской IT-компании – СМИ

Работа в столичном офисе компании Adraba была парализована из-за следственных действий силовиков.

Сотрудники киевской прокуратуры и СБУ в четверг, 6 декабря, провели обыск в киевском офисе компании Adraba, сообщает AIN со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что работа компании сегодня была парализована из-за следственных действий. Сайт компании тоже сейчас недоступен.

Компания Adraba занимается разработкой ПО, от веб-сайтов и мобильных приложений до энтерпрайз-решений, консультациями и инфраструктурными сервисами. У нее есть один офис в Киеве, количество сотрудников которого достигает 80 человек.

Напомним, в ноябре в винницкой IT-компании LetyShops прошли обыски. Параллельно сотрудники киевского СБУ обыскивали квартиру директора компании.

Напомним, Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп"-2, который позволит привлечь к ответственности следователя и прокурора, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства.

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