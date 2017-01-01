В Киеве учредили новый праздник - День соседа

Новый праздник был введен по аналогии с европейским Днем соседей (European Neighbours Day).

День соседа будет праздноваться в третью субботу мая Gorod.lv

Депутаты Киевского горсовета в четверг, 6 декабря, учредили праздник День соседа, который будет отмечаться в третью субботу мая, сообщают Українські новини.

"За" проголосовали 86 депутатов при минимально необходимом 61.

Согласно пояснительной записке, цель проекта - популяризировать проведение в Киеве праздничных мероприятий по аналогии с европейским Днем соседей (European Neighbours Day).

Напомним, в Англии нашли соседа "из самых худших кошмаров". Местные жители устроили шумную вечеринку прямо на улице, узнав, что мужчину посадили в тюрьму.

Ранее под Киевом конфликт между соседями закончился стрельбой.

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