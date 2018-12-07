Из суда Киева сбежал подозреваемый в убийстве

В Киеве из здания Голосеевского районного суда сбежал подсудимый. Мужчина подозревается в умышленном убийстве.

В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве АР



Из Голосеевского суда Киева сбежал мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом говорится в сообщении группы Киев Оперативный в Facebook.



Отмечается, что Андрей Елкин, 1988 года рождения, находился под домашним арестом. В четверг, 6 декабря, во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда. Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал.



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