Из суда Киева сбежал подозреваемый в убийстве
В Киеве из здания Голосеевского районного суда сбежал подсудимый. Мужчина подозревается в умышленном убийстве.
Из Голосеевского суда Киева сбежал мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом говорится в сообщении группы Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что Андрей Елкин, 1988 года рождения, находился под домашним арестом. В четверг, 6 декабря, во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда. Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал.
Елкина судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.
Напомним, в сентябре из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал осужденный за убийство мужчина. В июне в столице заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования.
Напомним, в сентябре из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал осужденный за убийство мужчина. В июне в столице заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования.
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