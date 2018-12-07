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Из суда Киева сбежал подозреваемый в убийстве

Комментариев: 1
В Киеве из здания Голосеевского районного суда сбежал подсудимый. Мужчина подозревается в умышленном убийстве.
В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве
В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве
АР

Из Голосеевского суда Киева сбежал мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом говорится в сообщении группы Киев Оперативный в Facebook.
 
Отмечается, что Андрей Елкин, 1988 года рождения, находился под домашним арестом. В четверг, 6 декабря, во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда. Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал.
 
Елкина судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.



Напомним, в сентябре из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал осужденный за убийство мужчина. В июне в столице заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования

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Теги: Киев, суд, убийца, побег, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wnt    07.12.2018, 00:55
Оценка:  0
wnt
сбежал бы он из суда в США, его бы пристрелили на пороге того же самого суда...
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