Судьба строительства на Осокорках будет решена на Градостроительном совете

На очередной сессии депутатов Киевсовета были рассмотрены вопросы по договору аренды земельного участка с застройщиком Контактбудсервис на Осокорках.

Столичные депутаты приняли предварительное решение о расторжении этого договора, основанного на информации профильного департамента КГГА, согласно которой компания-застройщик Контактбудсервис должна городскому бюджету 65 млн гривен за аренду земли.

По данным издания Стопкор, застройщик эту информацию опровергает.

“На уровне Киевской городской власти был создан определенный прецедент. Принято решение, которое не является обоснованным. Почему так произошло - мы хотим узнать именно в Киевской государственной администрации. Задолженности нет, это подтверждается в налоговой администрации. У нас есть полный пакет документов, подтверждающий, что задолженности нет”, - заявила начальник службы по связям с общественностью банка Аркада Людмила Горицкая.

Таким образом, судьба строительства, в которое уже вложили свои средства около 500 семей, должна решится на Градостроительном совете.

По данным издания, 4 декабря в ходе рабочего совещания мэр столицы Виталий Кличко поручил застройщику создать 3D-макет застройки территории и представить его на Градостроительный совет. На этом совете также планируется еще раз конструктивно обсудить детали развития, обустройства территории и создание рекреационной зоны, на которой настаивает общественность.

“Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии. Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но без согласия общины мы не можем продолжать строительство”, - отметил Кличко.

Отмечается, что ОО Экопарк-Осокорки является не единственной организацией представляющей общество Дарницкого района, есть и другие объединения, которые не разделяют позиции, методы и ультимативные требования к будущему экопарку. Поэтому, позиция городских властей заслушать все стороны и учесть их замечания в проекте усматривается единственно правильной для объединения всех неравнодушных к будущему района.