В Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя
Нападавшие забрали крупную сумму.
В Киеве на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кировоградской 6 декабря произошло разбойное ограбление водителя автомобиля.
Видео нападения опубликовал dtp.kiev.ua.
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Злоумышленники совершили разбойное нападение, когда Volkswagen Passat остановился на перекрестке. Из соседнего автомобиля выскочили трое людей в масках, разбили два окна авто, похитили из салона сумку и скрылись.
Как сообщалось, в Киеве вечером 19 ноября группа мужчин напала с битами автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро Почтовая площадь.
Сумку на заднее сиденье, как настоящий лошара положил)))