Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя

Комментариев: 2
Нападавшие забрали крупную сумму.
Из соседнего автомобиля выскочили трое людей в масках и забрали сумку с деньгами
Из соседнего автомобиля выскочили трое людей в масках и забрали сумку с деньгами
Скриншот из видео

В Киеве на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кировоградской 6 декабря произошло разбойное ограбление водителя автомобиля.

Видео нападения опубликовал dtp.kiev.ua.

Читай также: В Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами

Злоумышленники совершили разбойное нападение, когда Volkswagen Passat остановился на перекрестке. Из соседнего автомобиля выскочили трое людей в масках, разбили два окна авто, похитили из салона сумку и скрылись.

Как сообщалось, в Киеве вечером 19 ноября группа мужчин напала с битами автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро Почтовая площадь. 

Поделись:
Теги: Киев, нападение, ограбление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
atos    07.12.2018, 16:29
Оценка:  0
atos
Вася, даже с машины не вышел, наверное радио слушает с сигареткой)))
Сумку на заднее сиденье, как настоящий лошара положил)))
atos    07.12.2018, 16:30
Оценка:  0
atos
А может ждал, когда бомбанут, бо больно как-то всё просто.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь