В Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя

Нападавшие забрали крупную сумму.

Из соседнего автомобиля выскочили трое людей в масках и забрали сумку с деньгами Скриншот из видео

В Киеве на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кировоградской 6 декабря произошло разбойное ограбление водителя автомобиля.

Видео нападения опубликовал dtp.kiev.ua.

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Злоумышленники совершили разбойное нападение, когда Volkswagen Passat остановился на перекрестке. Из соседнего автомобиля выскочили трое людей в масках, разбили два окна авто, похитили из салона сумку и скрылись.

Как сообщалось, в Киеве вечером 19 ноября группа мужчин напала с битами автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро Почтовая площадь.