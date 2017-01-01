В Киеве ректора университета поймали на взятке

Руководителя ВУЗа подозревают в вымогательстве взяток у иностранных студентов.

Правоохранители задержали ректора одного из университетов в Киеве и еще 2 человек по подозрению в систематическом вымогательстве взяток у иностранных студентов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов деньги за неотчисление с обучения и возврат вида на жительство в Украине. Стоимость таких “образовательных услуг“ составляла три тысячи американских долларов“, - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, задержанные с 2016 года наладили механизм легализации иностранцев путем направления приглашений на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

Правоохранители задержали подозреваемых на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранного студента в размере 1 тыс. долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, черновую бухгалтерию и 20 тыс. долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса, задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 14 ноября, в Кропивницком протестовали иностранные студенты-медики.