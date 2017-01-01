В Киеве за взяточничество задержали ректора вуза

Ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов по три тысячи долларов за неотчисление.

Силовики разоблачили в систематическом получении взяток руководителей одного из высших учебных заведений Киева. Об этом сообщила пресс-центр Службы безопасноти Украины в пятницу, 7 декабря.

По данным спецслужбы, ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов по три тысячи долларов за неотчисление с учебы и возможность продления вида на жительство в Украине.

Досудебное следствие установило, что с 2016 года злоумышленники организовали механизм легализации иностранных граждан в Украине путем направления приглашений на обучение.

Трех фигурантов дела задержали на рабочем месте после получения взятки от иностранного студента.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, черную бухгалтерию и $20 тысяч

Открыто уголовное производство по статьям "подкуп должностного лица" и "получение взятки". Злоумышленницам объявили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.

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