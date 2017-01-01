В Киеве задержали иностранцев, которые грабили авто

Банда ограбила по меньше мере пять автомобилей. Во время задержания они угрожали применить гранату и сбили полицейского.

В Киеве полиция задержала группу иностранцев, которые грабили автомобили. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции города Киева.

Житель Киева обратился в полицию с заявлением, что его ограбили на перекрестке улиц Валерия Лобановского и Владимира Брожка. Он вышел из банка и сел в машину, как вдруг к нему подбежали трое неизвестных, разбили стекло и, угрожая, забрали рюкзак, в котором было 15 тыс. долларов.

Правоохранителям удалось задержать трех фигурантов преступной группы, а по месту их пребывания в городе Вишневое провели обыск.

Были задержаны трое граждан другого государства с одесской регистрацией проживания. Они ранее были судимы за аналогичные преступления. Четвертому сообщнику - уроженцу Луганской области, который с января в розыске за разбой в Днепропетровской области, удалось сбежать.

Во время задержания злоумышленники угрожали полицейским гранатой, также они оказали вооруженное сопротивление и совершили наезд на полицейского.

"Задерживали их возле дома, где они скрывались. Двух сообщников, которые угрожали применить гранату, остановили, как только они попытались забежать в дом. Водитель и луганчанин тоже пытались скрыться на автомобиле и оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

При задержании владелец авто получил огнестрельное ранение бедра.

Во время обысков по месту проживания злоумышленников правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом, патроны калибра 9 и 7,62 мм, пистолет Форт-12 с патронами, номер которого уничтожен, пистолет Макарова с патронами, а также балаклавы, вязаные перчатки, документы, мобильные телефоны, несколько комплектов государственных номеров и устройство для искусственного создания радио и GSM-помех.

Кроме того, полиция установила причастность злоумышленников еще в четырех аналогичных преступлений в Киев.

Напомним, накануне в Киеве произошло ограбление со стрельбой. Из припаркованной на стоянке машины нападавшие украли сумку с деньгами.

Ранее в Киеве иностранцы ограбили ювелирный магазин. Злоумышленники украли драгоценностей на пять миллионов гривен.

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