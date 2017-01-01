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Задержан подозреваемый, сбежавший из суда Киева

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Андрея Елкина задержали и доставили в Голосеевское управление полиции, сообщили в столичной прокуратуре.
Задержан мужчина, который сбежал из зала суда в Киеве
Задержан мужчина, который сбежал из зала суда в Киеве
kyiv.gp.gov.ua
 
Подозреваемый в убийстве Андрей Елкин, который накануне сбежал из Голосеевского райсуда Киева, задержан. Об этом поздно вечером 7 декабря сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
 
"Андрей Елкин, сбежавший из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевское управление полиции", - написала Максимец.
 
 
Напомним, 6 декабря из зала судебного заседания Голосеевского районного суда Киева сбежал подозреваемый в умышленном убийстве Андрей Елкин, 1988 года рождения.
 
Он, воспользовавшись случаем, вышел в коридор и убежал. Полиция открыла уголовное производство по факту побега.
 
Позже СМИ со ссылкой на отца сбежавшего сообщили, что Елкин решил сам сдаться правоохранителям.

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Теги: прокуратура, убийство, задержание, побег, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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