Задержан подозреваемый, сбежавший из суда Киева

Андрея Елкина задержали и доставили в Голосеевское управление полиции, сообщили в столичной прокуратуре.

Задержан мужчина, который сбежал из зала суда в Киеве kyiv.gp.gov.ua

Подозреваемый в убийстве Андрей Елкин, который накануне сбежал из Голосеевского райсуда Киева, задержан. Об этом поздно вечером 7 декабря сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Андрей Елкин, сбежавший из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевское управление полиции", - написала Максимец.

Напомним, 6 декабря из зала судебного заседания Голосеевского районного суда Киева сбежал подозреваемый в умышленном убийстве Андрей Елкин, 1988 года рождения.

Он, воспользовавшись случаем, вышел в коридор и убежал. Полиция открыла уголовное производство по факту побега.

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