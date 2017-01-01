Киевлян предупредили о дожде и мокром снеге

В столице Украины 9 декабря пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом Корреспондент.net

В Киеве в воскресенье, 9 декабря, будет идти небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в столице 9 декабря будет облачно, ветер южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3 градуса тепла.

Как сообщалось, в Украине на выходных местами пройдет мокрый снег с дождем. Температурный максимум составит +7 градусов.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet