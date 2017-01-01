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Киевлян предупредили о дожде и мокром снеге

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В столице Украины 9 декабря пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.
В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом
В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом
Корреспондент.net

В Киеве в воскресенье, 9 декабря, будет идти небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в столице 9 декабря будет облачно, ветер южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3 градуса тепла.

Как сообщалось, в Украине на выходных местами пройдет мокрый снег с дождем. Температурный максимум составит +7 градусов.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

 

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Теги: погода, КГГА, дождь, снег, гололед, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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