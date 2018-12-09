В Киеве столкнулись два полицейских авто - СМИ

СМИ пишут, что авария случилась на улице Старобориспольской. Полицейские, находившиеся в авто, якобы серьезных травм не получили.

В Дарницком районе Киева случилась авария с участием двух полицейских патрульных автомобилей. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщают Вартові Еспресо.

По информации издания, на улице Старобориспольская патрульный автомобиль Toyota Prius протаранил патрульный Hyundai, после чего Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево.

По предварительной информации, полицейские, находившиеся в автомобилях, серьезных травм не получили.

"Съемочной группе Эспрессо патрульные полицейские запретили подходить ближе, чем на 100 метров к месту аварии, всячески препятствуя съемке, закрывая собой разбитые патрульные автомобили и угрожая применить средства физического воздействия в случае отказа выполнять требование", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии неизвестны.

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