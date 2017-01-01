В Киеве патрульное авто столкнулось с троллейбусом
В Киеве патрульные на служебном авто влетели в троллейбус. Об этом в воскресенье, 9 декабря,
Отмечается, что авария случилась утром на проспекте Лобановского.
По информации, на пустой дороге водитель служебного автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на полном ходу врезался в троллейбус №42, который направлялся в депо.
От удара переднюю часть патрульного автомобиля полностью смяло.
У патрульных, которые были в авто, легкие травмы.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве патрульное авто столкнулось с троллейбусом
Ранее в Киеве столкнулись полицейские патрульные автомобили.
Также сообщалось, что в Виннице служебный автомобиль полиции совершил наезд на 16-летнюю девушку.
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