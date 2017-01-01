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В Киеве патрульное авто столкнулось с троллейбусом

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Авария случилась утром на проспекте Лобановского. В результате никто серьезно не пострадал.
Патрульное авто влетело в троллейбус
Патрульное авто влетело в троллейбус
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве патрульные на служебном авто влетели в троллейбус. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария случилась утром на проспекте Лобановского.

По информации, на пустой дороге водитель служебного автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на полном ходу врезался в троллейбус №42, который направлялся в депо.

От удара переднюю часть патрульного автомобиля полностью смяло.

У патрульных, которые были в авто, легкие травмы.

 

 

Ранее в Киеве столкнулись полицейские патрульные автомобили.

Также сообщалось, что в Виннице служебный автомобиль полиции совершил наезд на 16-летнюю девушку.

 

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, троллейбус, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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