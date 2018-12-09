Полицейские пытались уйти от столкновения с другим авто, в результате чего сбили пешехода на тротуаре и влетели в летнюю террасу кафе.

В Киеве на улице Большая Васильковская в воскресенье, 9 декабря, случилась авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась около 10:15.

По словам полицейских, они ехали по улице Большой Васильковской в сторону центра. На перекрестке с улицей Немецкой их подрезал автомобиль Mercedes, который поворачивал на улицу Немецкую.

Полицейские сообщают, что Mercedes пытался совершить поворот со второй полосы без включенного поворотника. Чтобы уйти от столкновения, полицейским пришлось повернуть руль в другую сторону, из-за чего они и въехали в летнюю террасу кафе.

В этот момент по тротуару шел пешеход, который попал под колеса автомобиля. Мужчине на вид около 45-50. В результате случившегося у пострадавшего закрытый перелом ноги, его увезла скорая. Также в результате ДТП разрушено ограждение кафе, лавочки и столы которые стояли на террасе.

Водителя Mercedes удалось задержать. На месте работает экипаж патрульной полиции. Полиция опрашивает свидетелей.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве авто полиции сбило пешехода на тротуаре

Ранее в Киеве авто патрульных влетело в троллейбус.

Также в столице столкнулись полицейские патрульные автомобили.

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