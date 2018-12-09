В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

Врачи боролись за жизнь ребенка около 40 минут, однако спасти девочку не удалось.

В воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро Дворец Спорта в Киеве умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 18:30. По словам очевидцев, девочку везли в коляске ее бабушка и отец. Женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.

Пассажиры, умеющие оказывать первую помощь, делали девочке непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры. Врачи боролись за жизнь ребенка около 40 минут, однако девочку спасти не удалось.

Напомним, что в переходе на станции метро Театральная в пятницу, 30 ноября, умер мужчина.