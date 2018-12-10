В Киеве произошла стрельба: Пострадали студенты КПИ

На асфальте остались множественные следы крови.

В Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля в ночь на 10 декабря около 01:40 произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека.

Об сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя

“Как рассказали друзья пострадавших ребят, все они студенты Киевского Политехнического института и проживают в общежитиях учебного заведения. На улице произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку со стрельбой. Также использовались перцовые баллоны. Однако, что стало причиной случившегося — они не знают“, - говорится в сообщении.

На асфальте остались множественные следы крови, разбросаны гильзы и магазин от пистолета. Полицейские, которые находились на месте происшествия, рассказали, что по предварительной информации, стрельба велась холостыми патронами.

В результате конфликта двое двое парней получили серьезные рассечения, а в девушку брызнули из перцового баллона. Все они были госпитализированы в больницу. Вторая сторона конфликта скрылась в неизвестном направлении, марка и номер машины устанавливаются.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

“По неподтвержденной информации, вторая сторона конфликта пыталась посадить одну из девушек в машину, но за нее заступились друзья, началась потасовка. После содеянного, неизвестные скрылись на автомобиле, но мнение по марке автомобиля у всех разное“, - уточняет издание.

Как сообщалось, в Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами.