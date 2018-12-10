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На Троещине возле Фестивального универсама застрелили киевлянина

Комментариев: 3
Стрелявший и погибший мужчины оба занимались ремонтом транспортных средств.
39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице
39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на жилмассиве Троещина в Деснянском районе на улице Маяковского во время конфликта застрелили мужчину. Полиция задержала подозреваемого в убийстве киевлянина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“В Деснянское управление полиции поступило сообщение, что на улице у машины находится человек в крови. По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки сразу госпитализировали в медицинское учреждение. Установлено, что у припаркованных автомобилей между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, после чего раздался выстрел. Злоумышленник скрылся с места происшествия“, - говорится в сообщении.

Пострадавший - 39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Мы установили, что мужчины находились в трудовых отношениях: оба занимались ремонтом транспортных средств. Между ними был длительный конфликт. Оперативники отработали место преступления, пообщались с очевидцами и изучили видео с камер наблюдения, что позволило за  несколько часов задержать нападавшего“, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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По словам главы полиции Киева, в ходе дополнительных следственных действий правоохранители обнаружили оружие, из которого, вероятно, был совершен выстрел. Сотрудники Деснянского управления полиции, работники столичного главного управления под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили ему подозрение в совершении убийства.

“Сегодня следователи обратятся в суд для избрания 44-летнему фигуранту меры пресечения. Если вина задержанного будет доказана, его ждет наказание до пятнадцати лет лишения свободы“, - уточнили в полиции.

Как сообщалось 1 декабря, на Троещине выстрелом в спину убили иностранца.

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Теги: стрельба, Киев, Троещина
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Комментариев (3)
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GreenPeace!    10.12.2018, 17:38
Оценка:  -1
GreenPeace!
Какие на Троещине киевляне!??Там испокон веков давали квартиры приезжим,которые из сел,приезжали на работу в Киев..на заводы..при СССР...
GreenPeace!    10.12.2018, 17:39
Оценка:  -1
GreenPeace!
Киевлян настоящих можно найти:на высоких дожностях в Америке,Европе и центре Киева.
Gagarinn    10.12.2018, 17:49
Оценка:  0
Gagarinn
А еще они знатно бомжуют или бухают в селах, продав свои квартиры "менее успешным" селянам
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