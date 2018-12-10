На Троещине возле Фестивального универсама застрелили киевлянина

Стрелявший и погибший мужчины оба занимались ремонтом транспортных средств.

В Киеве на жилмассиве Троещина в Деснянском районе на улице Маяковского во время конфликта застрелили мужчину. Полиция задержала подозреваемого в убийстве киевлянина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“В Деснянское управление полиции поступило сообщение, что на улице у машины находится человек в крови. По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки сразу госпитализировали в медицинское учреждение. Установлено, что у припаркованных автомобилей между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, после чего раздался выстрел. Злоумышленник скрылся с места происшествия“, - говорится в сообщении.

Пострадавший - 39-летний киевлянин от полученного ранения скончался в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Мы установили, что мужчины находились в трудовых отношениях: оба занимались ремонтом транспортных средств. Между ними был длительный конфликт. Оперативники отработали место преступления, пообщались с очевидцами и изучили видео с камер наблюдения, что позволило за несколько часов задержать нападавшего“, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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По словам главы полиции Киева, в ходе дополнительных следственных действий правоохранители обнаружили оружие, из которого, вероятно, был совершен выстрел. Сотрудники Деснянского управления полиции, работники столичного главного управления под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили ему подозрение в совершении убийства.

“Сегодня следователи обратятся в суд для избрания 44-летнему фигуранту меры пресечения. Если вина задержанного будет доказана, его ждет наказание до пятнадцати лет лишения свободы“, - уточнили в полиции.

Как сообщалось 1 декабря, на Троещине выстрелом в спину убили иностранца.