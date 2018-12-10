На открытии магазина iOn в Киеве техника Apple удивит приятными ценами

По случаю открытия первого в Киеве магазина в статусе Apple Premium Reseller, iOn снизит цены на Apple до 22 %. Открытие магазина состоится 14 декабря в 12:00 в ТРЦ Lavina Mall. Акция продлится 3 дня и распространится на самые популярные модели Apple.

“После открытия первых магазинов в Харькове и Днепре наконец мы “добрались“ до столицы, - рассказывает генеральный директор LLC “ION“ Apple Premium Reseller Юрий Калиниченко. - Нам важно привлечь внимание ценителей Apple с Киевского региона и всей Украины. Поэтому мы пошли на снижение цены по случаю открытия магазина.

Так, цену на легендарный iPhone Х 64 GB мы снизим на 6000 грн.: с 32999 грн до 26999 грн. Цена на MacBook Pro 2017 года станет меньше на 8000 грн.: с 44999 грн до 37999 грн. Цена iPad 6gen составит 8999 грн. (против 11499 ранее) - на 2500 грн. меньше. Цена на AirPods: 4999 грн (против 5999 ранее). Также будут доступны AirPods стоимостью 4999 грн, Apple Watch Series 4 в размерах 40 мм и 44 мм по ценам 14999 грн и 15999 грн.“.

Специальные цены в Киеве будут действовать всего 3 дня - с 14 по 16 декабря. Количество устройств ограничено - так что акция может завершиться раньше. Воспользуйтесь услугой предварительного заказа на сайте магазина https://ion.ua/opening.

Приглашаем киевлян к нам на праздничное открытие 14 декабря. Берите с собой детей! С ними можно принять участие в викторинах, которые будут проводиться каждый час и порадуют вас приятными подарками.

Все желающие получат подарок от сети iOn - собственные портреты в стиле Disney или fashion sketch, какие художники нарисуют на планшетах всего за 10-15 минут с помощью супер точного Apple Pencil.

Уверены: как взрослым, так и детям будут интересны советы специалистов о том, как использовать новые возможности iPhone-фотографии. Итак, погружайтесь в мир Apple всей семьей!

Сеть магазинов iOn является официальным авторизованным представителем Apple в статусе Premium Reseller. В магазине площадью 170 м2 можно протестировать любую из новинок и получить помощь от продавцов iOn, сертифицированных в компании Apple.

Интересно отметить, что интерьер магазинов iOn разработан по стандартам Apple непосредственно специалистами из штаб-квартиры компании в Купертино (США) и воплощен с точностью до каждой детали.

Теперь и в Киеве есть место, где поклонники Apple будут знакомиться с мировыми премьерами одними из первых в стране.