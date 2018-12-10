Где в Киеве купить елку с чипом и штрихкодом: 190 адресов

В чипе будет содержаться вся информация о происхождении хвойного дерева.

Отличить незаконно срубленное дерево от срубленного легально можно по штрих-коду kp.ua

В Киеве, начиная с 15 декабря, в 190 точках начнут продавать натуральные елки с чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами.

Об этом пишет Страна.

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Все елки будут с чипами (это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе содержится вся информация о происхождении хвойного дерева), экологическим паспортом, сертификатом лесничества и товарно-транспортной накладной для их перевозки.

Также они будут иметь самоклеящиеся этикетки, которые содержат индивидуальный номер, и соответствующие штрих-коды, внесенные в единую систему электронного оборота древесины. Штрих-коды содержат всю информацию о происхождении хвойного дерева.

Проверка законности происхождения елки будет происходить путем ввода номера с этикетки, которая прикреплена к елке, на сайте www.ukrforest.com.

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Также разработано программное обеспечение для Android - благодаря этой программе каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки (нужно вводить только цифровой номер, без указания серии).

Территория сезонных елочных ярмарок будут работать до 24:00 воскресенья, 30 декабря 2018 года. Кроме того, натуральные хвойные деревья можно будет купить и на территориях рынков и торговых центров. Ориентировочная стоимость хвойного дерева – от 90 до 150 грн за погонный метр.

Как сообщалось 4 декабря, главная елка Украины будет с сюрпризом.