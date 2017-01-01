В Киеве наказали сотрудников военкомата, ловивших призывников на улице

В Генштабе заявили, что задержанные молодые люди действовали правильно, вызвав полицию.

В Генштабе ВСУ заявили, что сотрудники военкомата, которые ловили призывников на станции метро, наказаны. Об этом в понедельник, 10 декабря, на брифинге сообщил начальник главного управления персонала, заместитель начальника ГШ ВСУ Артур Артеменко, сообщает Лига.net.

По его словам, сотрудники, останавливавшие людей призывного возраста возле станций метро Лесная, наказаны, но не уволены.

"Наказание должно соответствовать степени вины. Они наказаны. Понимание ситуации у большинства сотрудников военкоматов есть", - пояснил он.

Артеменко также отметил, что задержанные действовали абсолютно правильно, вызвав полицию.

В то же время, по его словам, призывные комиссии информируют граждан об ответственности призывников за уклонение от исполнения воинской повинности.

Замначальника Генштаба сообщил, что тенденция призыва, как на срочную службу, так и резервистов, позитивная.

"План по военнослужащим срочной службы выполнен. У нас нет недостатка в ресурсе. Действовать так нет необходимости. Такие случаи, как на метро Лесная и в Ровно, единичны", - сказал он.

Отмечается, что инцидент в Ровно разбирает комиссия. По словам Артеменко, сотрудники местного военкомата также будут наказаны.

Артеменко также сообщил, что очередной призыв на срочную службу почти завершен. Более 17 тысяч призывников отправлены на службу. Это 98% от плана. Остальных призывников направят для прохождения службы в течение недели.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске также на улицах ловили призывников.

В Харькове также расследовали подобные инциденты.

Напомним, ранее военные заявляли об угрозе срыва осеннего призыва в Киеве.

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