В Киеве из старых вагонов метро построят хостел

Помещение оборудуют системой отопления и кондиционирования.

В Киеве на улице Новоконстантиновской из старых вагонов коммунального предприятия Киевский метрополитен строят оригинальный хостел.

Об этом сообщает издание Тексты.

Старые вагоны метро были проданы через аукцион РroZorro еще год назад.

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“Два вагона, у которых закончился срок эксплуатации, продали за 546 000 гривен бизнесмену Михаэлю Гальперину в декабре 2017 года“, - уточняет издание.

В интервью e-tender Гальперин сообщил, что решил построить хостел, который будет граничить с отелем Амарант, расположенным неподалеку от станции метро Тараса Шевченко.

Известно, что в хостеле обустроят общие и отдельные номера, террасу для отдыха и бар. Также помещение обещают оборудовать системой отопления и кондиционирования.

“Такой уникальный лот как вагоны метро - настоящая удача для необычных архитектурных решений... Концепция дизайна вдохновлена станциями метро, бурным духом, характеризующий жизнь нашего мира под землей“, - рассказал бизнесмен.

Деньги от продажи Киевский метрополитен обязался перечислить в бюджет города.

Хостел расположится неподалеку от станции метро Тараса Шевченко texty.org.ua

Как сообщалось 10 сентября, в Киеве снесли гигантский МАФ-хостел.