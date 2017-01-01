Под Киевом маршрутка с пассажирами протаранила грузовик

Спасателям пришлось извлекать нескольких человек, которые оказались зажаты в транспорте.

На Гостомельской трассе под Киевом во вторник, 11 декабря, маршрутка въехала в прицеп грузовика. В результате ДТП по меньшей мере пять человек пострадали. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Очень серьезная авария произошла на Гостомельской трассе: маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество пострадавших в ДТП устанавливается, на месте работает полиция, врачи скорой и спасатели.

В то же время dtp.kiev.ua информирует о пятерых пострадавших в ДТП, двое в реанимации.

Ранее под Тернополем машина сбила насмерть мужчину, который снимал ДТП.

Накануне под Полтавой в ДТП погибли два человека. Легковушка Mitsubishi Lancer столкнулась с грузовиком МАН на дороге Полтава-Александрия возле села Мачехи.

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