Непогода в Киеве: транспорт ходит без графика

В связи со снегопадом и метелью киевские городские власти призывают водителей не пользоваться частными авто.

В Киеве в связи с ухудшением погодных условий ввели специальный режим для курсирования общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевпасстранса в среду, 12 декабря.

"С 14.00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев - транспорт курсирует без соблюдения графика", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра в Киеве ночью и днем ожидается снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура в течение суток будет 0-2 градуса мороза.

В связи со снегопадом и метелью киевские городские власти призывают водителей не пользоваться частными авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробки на дорогах.

Также киевлян просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. В КГГА предупреждают, что авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, эвакуируют.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными и следовать советам во время гололедицы.

Напомним, сегодня с 16.00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

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