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Киевские больницы готовятся к эпидемии гриппа

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Коммунальные медицинские заведения подготовят к работе в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ.
В КГГА озвучили список необходимых для больниц мер
В КГГА озвучили список необходимых для больниц мер
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Киевская городская государственная администрация утвердила перечень профилактических мероприятий для предотвращения эпидемических осложнений и защиты киевлян от заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями. Как сообщили в пресс-службе КГГА в среду, 12 декабря, коммунальные медицинские заведения подготовят к работе в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ.

В частности, в городских больницах необходимо:
  • создать необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников, специальной медицинской аппаратуры, тест-систем;
  • провести повышение квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ;
  • на период возможного подъема эпидемического уровня заболеваемости предусмотреть привлечение дополнительного медицинского персонала для своевременного оказания медицинской помощи жителям;
  • предусмотреть дополнительное количество коек для госпитализации больных и оперативное развертывание в случае обострения эпидемической ситуации;
  • информировать киевлян о мерах индивидуальной и коллективной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания

Также коммунальное предприятие Фармация обязали обеспечить аптечную сеть достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и ори, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т. п) и бесперебойную их реализацию.

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Ранее сообщалось, что в трех столичных школах приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции среди школьников.

 

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Теги: Киев, грипп, КГГА, Больница, болезнь, ОРВИ, больницы, эпидемия грипп
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Источник: korrespondent.net

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