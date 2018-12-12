Киев стоит в пробках. Самая сложная ситуация с заторами на дорогах возникла в центре столицы и на мостах.

Киев вечером в среду, 12 декабря, застыл в пробках из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Непростая ситуация в центре города и на мостах.

Большие заторы на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы народов, улице Саксаганского, Глыбочицкой, Большой Житомирской, Юрия Ильенко. Тянучки наблюдаются на улице Жилянской, Льва Толстого и Набережно-Крещатицкой.

Также значительно затруднено движение на Северном и Южном мостах, а также на мосту Патона.

Cмотрите фотогалерею: Киев остановился в пробках и тянучках

Напомним, в Киеве с 16:00 12 декабря запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта. Также в столице ввели специальный режим для курсирования общественного транспорта.

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