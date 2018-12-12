Отец ребенка рассказал, что проблемы с лифтами в их доме постоянно. Подъемник может не работать неделями.

В Киеве в жилом доме по улице Ларисы Руденко лифт едва не разорвал пополам детскую коляску. В момент инцидента в ней находился 2-месячный ребенок, сообщает Информатор в среду, 12 декабря.

По словам отца ребенка, няня возвращалась с мальчиком с прогулки. Она поднялась на лифте на второй этаж. В момент, когда она выкатывала коляску из подъемника, лифт зашумел и резко начал подниматься вверх.

"Лифт остановила сдавленная коляска. Женщина, которая гуляла с ребенком, начала кричать. На лестничную клетку выбежали соседи, которые и выхватили малыша из конверта", – говорится в сообщении.

На место прибыли медики и осмотрели мальчика. К счастью, никаких травм он не получил.

Также отец ребенка рассказал, что проблемы с лифтами в их доме постоянно. Подъемник может не работать неделями. Участковый по лифтам отметил, что жалоб на работу этого лифта ему не поступало.

На месте работала патрульная полиция, медики, следственно-оперативная группа, а также обслуживающая компания лифтов. Причины случившегося и виновных установит следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве лифт едва не разорвал коляску с ребенком

Ранее в Киеве в лифтовой шахте на строительстве возле станции метро Выставочный центр обнаружили труп неизвестного мужчины.

А в Одессе в жилом доме с высоты третьего этажа упал лифт с тремя пассажирами, в том числе с 8-летней девочкой. Никто из них не пострадал.

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