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В Киеве лифт едва не разорвал коляску с ребенком

Комментариев: 7
Отец ребенка рассказал, что проблемы с лифтами в их доме постоянно. Подъемник может не работать неделями.
Лифт остановила сдавленная коляска
Лифт остановила сдавленная коляска
Информатор

В Киеве в жилом доме по улице Ларисы Руденко лифт едва не разорвал пополам детскую коляску. В момент инцидента в ней находился 2-месячный ребенок, сообщает Информатор в среду, 12 декабря.

По словам отца ребенка, няня возвращалась с мальчиком с прогулки. Она поднялась на лифте на второй этаж. В момент, когда она выкатывала коляску из подъемника, лифт зашумел и резко начал подниматься вверх.

"Лифт остановила сдавленная коляска. Женщина, которая гуляла с ребенком, начала кричать. На лестничную клетку выбежали соседи, которые и выхватили малыша из конверта", – говорится в сообщении.

На место прибыли медики и осмотрели мальчика. К счастью, никаких травм он не получил.

Также отец ребенка рассказал, что проблемы с лифтами в их доме постоянно. Подъемник может не работать неделями. Участковый по лифтам отметил, что жалоб на работу этого лифта ему не поступало.

На месте работала патрульная полиция, медики, следственно-оперативная группа, а также обслуживающая компания лифтов. Причины случившегося и виновных установит следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве лифт едва не разорвал коляску с ребенком

Ранее в Киеве в лифтовой шахте на строительстве возле станции метро Выставочный центр обнаружили труп неизвестного мужчины.

А в Одессе в жилом доме с высоты третьего этажа упал лифт с тремя пассажирами, в том числе с 8-летней девочкой. Никто из них не пострадал.

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Теги: Киев, дети, Лифт, видео, ребенок, фото
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Рики    12.12.2018, 21:04
Оценка:  0
Рики
Преступная халатность ком служб. .. беспредел нескончаемый .
GreenPeace!    12.12.2018, 19:55
Оценка:  +1
GreenPeace!
Я больше скажу,я купу жалоб написала,в Киевскую администрацию,в ЖЭК....ну с ЖЭКом понятно,там всем пох на все,а вот Кличко подчиненные ответили,что это не в их компетенции,если что подавайте в суд)Люди должны еще на иски тратить нервы,деньги,чтобы заставить людей выполнять свою работу СУМЛІННО.
GreenPeace!    12.12.2018, 19:43
Оценка:  +1
GreenPeace!
Звоню в Киев лифт,говорю,что механика по лифтам не видно с марта.И что по закону,лифт считается аварийным,после 25 лет эксплуатации.На что мне ответили:"Мы чиним,когда ток сломается".Подумала я,что страна уродов моральных.
GreenPeace!    12.12.2018, 19:44
Оценка:  0
GreenPeace!
По закону лифт должен осматриваться раз в 2 дня!!!Проверяться,смазываться ловители и диагностироваться электррника.А где так делают??
M256    12.12.2018, 19:39
Оценка:  +2
M256
Только по Киеву такие случаи происходят постоянно. Это как рабочие тормоза в авто, если выбежать на красный свет перед фурой с неисправными тормозами, кто виноват. Есть инструкция написанная кровью, заходишь/выходишь с лифта, ребенок на руках,коляска пустая. Да неудобно, а детей не жалко?
GreenPeace!    12.12.2018, 19:46
Оценка:  -1
GreenPeace!
Вы правы,правила пользования такие,но здесь говорится о том,что всем ПОХ,в этой стране на свои обязанности и работу.Лифт явно не исправен,и ситуация будет ухудшатьсь,увы.
GreenPeace!    12.12.2018, 19:57
Оценка:  0
GreenPeace!
Клоуны,ктторые меня минусуют,наверное любят ездить в лифтах 40 летней давности,и думать все ли ок будет.Еще раз говорит о том,что в стране всем пох на все.В сраче так в сраче.
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