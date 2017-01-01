Мужчина якобы пытался перебежать шесть полос Броварского проспекта. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Под Киевом в среду, 12 декабря, автомобиль Volkswagen Golf насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что мужчина пытался перебежать шесть полос Броварского проспекта в условиях снегопада и ограниченной видимости.

В результате пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Из-за этого в районе ДТП образовалась тянучка.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом автомобиль насмерть сбил пешехода

Ранее в центре Киева полицейские сбили пешехода.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске на пешеходном переходе сбили мужчину.

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