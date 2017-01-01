Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киев начали пускать грузовики

Комментариев: 0
В связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в столицу снова ограничат с 6:00 четверга, 13 декабря.
В столице вновь пускают грузовики
В столице вновь пускают грузовики
kyivcity.gov.ua

В Киев в среду, 12 декабря, с 21:00 начали запускать грузовой транспорт небольшими колоннами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с 6:00 четверга, 13 декабря, в связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в Киев снова ограничат.

Для водителей грузового транспорта будут развернуты пункты обогрева на всех въездах в город.

Как сообщалось, с 16:00 12 декабря в столице запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Напомним, в связи с сильными снегопадами в Украине Национальная полиция предупредила водителей об осложнениях на дорогах семи областей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, снегопады, КГГА, грузовик, снегопад, фура, непогода, снегопад в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь