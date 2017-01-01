В Киев начали пускать грузовики
В связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в столицу снова ограничат с 6:00 четверга, 13 декабря.
В Киев в среду, 12 декабря, с 21:00 начали запускать грузовой транспорт небольшими колоннами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что с 6:00 четверга, 13 декабря, в связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в Киев снова ограничат.
Для водителей грузового транспорта будут развернуты пункты обогрева на всех въездах в город.
Как сообщалось, с 16:00 12 декабря в столице запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.
Напомним, в связи с сильными снегопадами в Украине Национальная полиция предупредила водителей об осложнениях на дорогах семи областей.
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