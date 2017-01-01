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Полиция задержала 27 человек перед футболом в Киеве

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Хулиганы нецензурно бранились в адрес полицейских, бросались снегом, а также пытались ударить пеший патруль.
Полиция Киева задержала разбушевавшихся футбольных фанатов
Полиция Киева задержала разбушевавшихся футбольных фанатов
kyiv.npu.gov.ua


Полиция Киева перед футбольным матчем Шахтер – Лион вечером 12 декабря задержала 27 человек, которые провоцировали правоохранителей возле спортивного комплекса Олимпийский, сообщат пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел рядом со станцией метро Олимпийская, никто из граждан не пострадал.

"Правонарушители нецензурно бранились в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечания правоохранителей не реагировали", – говорится в сообщении.

В результате 27 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Шахтер - Лион 1:1. Онлайн матча Лиги Чемпионов

Напомним, в ноябре во время матча 1/8 финала Кубка Украины между командами Минай и Динамо произошла драка фанатов с охранниками стадиона.

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Теги: Киев, футбол, полиция, фанаты, задержание
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Источник: korrespondent.net

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