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Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность

Комментариев: 1
В торговую точку, в которой произошло замыкание, сотрудники ГСЧС не могли попасть около 30 минут.
Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность
© kiev.informator.ua
Фото 1/10
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
  • На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность
На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники
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В Киеве на улице Миропольской, 39, в ночь на четверг на территории рынка Юность загорелись склады стройматериалов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания. В здании, в котором находился очаг возгорания, никого не было, поэтому, к счастью, пострадавших нет. Спасателям о происшествии сообщили одновременно и очевидцы, и охранник рынка.

Сообщение о возгорании поступили на линии экстренных служб около 02:40. На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники, также прибыли патрульные, две скорые, сотрудники Киевэнерго и следственно-оперативная группа.

По состоянию на 03:50, возгорание еще не локализовали, а огонь с одного помещения с линолеумом и древесиной продолжал распространяться дальше на соседние здания. В торговую точку, в которой произошло замыкание, сотрудники ГСЧС не могли попасть около 30 минут. Они вскрыли двери в помещение бензорезом, когда огонь уже выбил все стекла и пылал из них.

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“В результате пожара в небо поднимался черный густой дым. Он распространился по территории рынка и на проезжую часть. А запах дыма был ощутим даже возле станции метро Левобережная“, - уточняет издание. 

В 4:30 спасатели локализовали огонь и продолжали его ликвидировать. Причины возгорания установит следствие.

Как сообщалось 12 декабря, в Черновцах произошел самый масштабный пожар за 20 лет.

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Теги: пожар, Киев, рынок
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Комментариев (1)
atos    13.12.2018, 10:47
Оценка:  +1
atos
Новый жилой комплекс возле метро Черниговская, что может быть лучше)))))
Лес, природа, рынки это пережиток совка))
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