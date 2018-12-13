Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность

В торговую точку, в которой произошло замыкание, сотрудники ГСЧС не могли попасть около 30 минут.

В Киеве на улице Миропольской, 39, в ночь на четверг на территории рынка Юность загорелись склады стройматериалов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания. В здании, в котором находился очаг возгорания, никого не было, поэтому, к счастью, пострадавших нет. Спасателям о происшествии сообщили одновременно и очевидцы, и охранник рынка.

Сообщение о возгорании поступили на линии экстренных служб около 02:40. На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники, также прибыли патрульные, две скорые, сотрудники Киевэнерго и следственно-оперативная группа.

По состоянию на 03:50, возгорание еще не локализовали, а огонь с одного помещения с линолеумом и древесиной продолжал распространяться дальше на соседние здания. В торговую точку, в которой произошло замыкание, сотрудники ГСЧС не могли попасть около 30 минут. Они вскрыли двери в помещение бензорезом, когда огонь уже выбил все стекла и пылал из них.

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“В результате пожара в небо поднимался черный густой дым. Он распространился по территории рынка и на проезжую часть. А запах дыма был ощутим даже возле станции метро Левобережная“, - уточняет издание.

В 4:30 спасатели локализовали огонь и продолжали его ликвидировать. Причины возгорания установит следствие.

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