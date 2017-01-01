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Задерживаются поезда: Под Киевом дерево оборвало сеть

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Пассажирские поезда задерживаются в пути.
Восстановительные работы продолжаются
Восстановительные работы продолжаются
ukranews.com

Прибытие в Киев ряда пассажирских поездов западного направления сегодня может произойти с задержкой из-за падения дерева и обрыва контактной сети.

Об этом сообщает пресс-служба АО Укрзализныци.

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“Из-за падения дерева в Киеской области, в результате чего была оборвана железнодорожная контактная сеть, в пути задерживается ряд пассажирских поездов. Происшествие случилось в 5:12 на пятьдесят первом км перегона Клавдиево – Бородянка“, – говорится в сообщении.

Железнодорожники восстановили часть участка по парной колее.

“В 7:12 уже восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов. В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов – Киев“, – отметили в УЗ.

Восстановительные работы продолжаются.

Как сообщалось, 7 декабря названы три опасные точки Керченского моста. Движение опор ставит под угрозу строительство железнодорожной части на мосту.

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Теги: поезд, Укрзализниця
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