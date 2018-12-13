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В Андреевской церкви прошла первая служба Константинопольского патриархата

Комментариев: 1
Церковь остается в собственности государства и будет находиться на балансе Национального заповедника София Киевская.
Служба проводилась на украинском языке
Служба проводилась на украинском языке
bbc.com

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В Киеве в Андреевской церкви в четверг, 13 декабря, прошла первая архиерейская служба, которую проводят экзархи Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил и епископ Илларион.

Службу транслировало Радио Свобода в Youtube.

Служба была открыта для всех и проводилась на украинском языке. В Андреевской церкви собрались около 50 человек, в том числе журналисты, представители Национального историко-культурного заповедника София Киевская и власти.

На литургии присутствовала делегация от Вселенского патриарха во главе с его представителем, митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом).

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Стоит отметить, что митрополит Эммануил 15 декабря должен возглавить объединительный собор, на котором должны создать поместную православную церковь в Украине и избрать ее предстоятеля. Сообщается, что после избрания глава церкви должен поехать в Константинополь на сослужение с Вселенским патриархом Варфоломеем и получить из его рук Томос об автокефалии.

На службе присутствовал также советник президента Ростислав Павленко, который курирует вопросы получения Украиной автокефалии в Администрации президента.

Как сообщалось 7 ноября, Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату в знак благодарности за решение предоставить украинской православной церкви Томос об автокефалии.

Однако, она остается в собственности государства и будет находиться на балансе Национального заповедника София Киевская. После передачи в пользование Вселенскому патриарху церковь является его представительством в Украине - ставропигией.

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Теги: церковь, Константинопольский патриархат, автокефалия, томос
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Комментариев (1)
aprilin    13.12.2018, 12:19
Оценка:  0
aprilin
аминь...московское дерьмо выгонять и гнать прочь
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