Киеву выберут туристический талисман: Каштанчик Кий или Кот-Гид
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В четверг, 12 декабря, стартовало онлайн-голосование за талисман Киева, который станет частью туристической символики города и дополнит уже существующую. Оно продлится до 19 декабря 2018 года. Отдать свой голос за лучший символ Киева можно по ссылке.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Конкурс проводится с целью дальнейшего формирования положительного имиджа столицы и ее популяризации как современного европейского города. Автор лучшего проекта получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.
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“Конкурс на лучший талисман Киева - это возможность проявить творческий подход, инициативу и любовь к нашему городу. Столица получит символ, по которому туристы будут узнавать Киев, а сувениры с изображением талисмана напоминать о путешествии в наш город“, - отметил замглавы Киевской государственной администрации Вячеслав Непоп.
Среди предлагаемых вариантов символа Киева:
1) Каштанчик Кий и его друзья
2) Титан
3) Каштан Соловейко
4) Каштан Еж
5) Кий, Щек, Хорив, Лыбидь
6) Штанчик
7) Кот-Гид
8) Пес Каштанчик
9) Талисман Птица
10) Черный квадрат
Напомним, в 2011 году МИД потратил $100 тысяч на имидж Украины, утвердив символами страны Спрытка и Гарнюню.
Также в 2012 году Киев утвердил свой новый логотип.