Киеву выберут туристический талисман: Каштанчик Кий или Кот-Гид

За новый символ столицы можно проголосовать на сайте КГГА.

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

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В четверг, 12 декабря, стартовало онлайн-голосование за талисман Киева, который станет частью туристической символики города и дополнит уже существующую. Оно продлится до 19 декабря 2018 года. Отдать свой голос за лучший символ Киева можно по ссылке.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Конкурс проводится с целью дальнейшего формирования положительного имиджа столицы и ее популяризации как современного европейского города. Автор лучшего проекта получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.

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“Конкурс на лучший талисман Киева - это возможность проявить творческий подход, инициативу и любовь к нашему городу. Столица получит символ, по которому туристы будут узнавать Киев, а сувениры с изображением талисмана напоминать о путешествии в наш город“, - отметил замглавы Киевской государственной администрации Вячеслав Непоп.

Среди предлагаемых вариантов символа Киева:

1) Каштанчик Кий и его друзья

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

2) Титан

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

3) Каштан Соловейко

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

4) Каштан Еж

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

5) Кий, Щек, Хорив, Лыбидь

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

6) Штанчик

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

7) Кот-Гид

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

8) Пес Каштанчик

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

9) Талисман Птица

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

10) Черный квадрат

За полюбившийся символ можно проголосовать на сайте КГГА kyivcity.gov.ua

Напомним, в 2011 году МИД потратил $100 тысяч на имидж Украины, утвердив символами страны Спрытка и Гарнюню.

в 2011 году МИД за $100 тысяч разработал символы страны - Спрытка и Гарнюню brandukraine.org

Также в 2012 году Киев утвердил свой новый логотип.