Ночью в здании Киевсовета вандалы разбили стекла

Мотивы такого поступка пока не известны.

Сообщивший об инциденте чиновник отнесся к ситуации с юмором Facebook / Игорь Хацевич

В Киеве в ночь на 13 декабря неизвестные разбили стекла в здании столичной мэрии.

Об этом в Facebook сообщил управляющий делами секретариата Киеврады Игорь Хацевич.

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Чиновник опубликовал фото поврежденного окна и иронично прокомментировал ситуацию. Он отметил, что в селе, где он жил, в ночь на Андрея (день памяти апостола Андрея Первозванного – ред.) парни всегда что-то крушили и наносили убытки, особенно во дворах, где жили красивые девушки.

“Я понимаю, что в Киевсовете и КГГА работает много красавиц, но зачем окна бить?! Холодно все-таки“, — написал Игорь Хацевич.

Кто может быть причастен к акту вандализма, чиновник не знает.

Как сообщалось 28 ноября, в Киеве возле метро Лыбедская 28 ноября члены организаций ВОО Сокол и другие общественные активисты взяли под “мирный контроль“ торговый центр Ocean Plaza, который принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Протестующие требуют “прекратить финансирование терроризма“.