Киев застыл в пробках
В Киеве из-за выпавшего снега в пятницу, 14 декабря, на дорогах образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.
Самая сложная ситуация в центре столицы. Стоят бульвар Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Льва Толстого, Эспланадная, Бассейная. Тянучки наблюдаются на бульваре Леси Украинки и Владимирском спуске.
Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов, проспекте Бандеры, проспекте Победы, на Русановском мосту, Южном, Северном, Дарницком, Патона и мосту Метро.
Также пробки наблюдаются на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и проспекте Героев Сталинграда.
Непростая ситуация на выезде из города, в частности, в направлении Коцюбинского.
Cмотрите фотогалерею: Киев застыл в пробках
Как сообщалось, в центральных и северных регионах страны за сутки выпало 20-30 сантиметров снега.
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