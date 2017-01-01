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Киев застыл в пробках

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В столице стоят бульвар Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Льва Толстого, Бассейная.
Снег парализовал Киев
Снег парализовал Киев
Reuters (архивное фото)

В Киеве из-за выпавшего снега в пятницу, 14 декабря, на дорогах образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Самая сложная ситуация в центре столицы. Стоят бульвар Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Льва Толстого, Эспланадная, Бассейная. Тянучки наблюдаются на бульваре Леси Украинки и Владимирском спуске. 

Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов, проспекте Бандеры, проспекте Победы, на Русановском мосту, Южном, Северном, Дарницком, Патона и мосту Метро. 

Также пробки наблюдаются на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и проспекте Героев Сталинграда. 

Непростая ситуация на выезде из города, в частности, в направлении Коцюбинского.

 

Cмотрите фотогалерею: Киев застыл в пробках

 

Как сообщалось, в центральных и северных регионах страны за сутки выпало 20-30 сантиметров снега.

Киевлян предупредили о гололедице

 

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Источник: korrespondent.net

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