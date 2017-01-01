В киевской клинике разгорелся конфликт с радикалами

В организации С14 заявляют, что в Институте сердца заблокировали четверых их активистов.

Члены радикальной организации С14 зааявили в пятинцу, 14 декабря, что их активистов заблокировали в Институте сердца в Киеве, куда они пришли, чтобы напомнить о ситуации с лечением в учреждении обвиняемого в убийстве Юрия Крысина. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Там утверждают, что четверо их представителей задержаны.

"Они пришли посмотреть как Тодуров (глава клиники - ред.) проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам, как в ситуации с Крысиным, когда год назад они его у себя незаконно укрывали... Сейчас одну девочку зажали 6 человек и трех парней окружила охрана", - говорится в заявлении.

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Радикалы заявляют, что их активисты стали "заложниками".

В то же время, пресс-офицер Деснянского района столичной полиции Наталья Федоровская сообщила РБК-Украина, что вктивистов С14 не задерживали в Институте сердца.

"Полиция работает на месте. В 15:55 пришло сообщение о конфликте на Братиславской, 5а (Институт сердца). Сейчас работает следственно-оперативная группа там. Ни усиленного режима нет. Никаких задержанных у нас нет", - сказала Федоровская.

Напомним, в феврале активисты нашли Крысина в палате детского отделения Института сердца в Киеве. Во время визита они плеснули ему в лицо зеленкой.

В декабре 2017 года суд назначил Юрию Крысину, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.

Напомним, журналист газеты Вести Вячеслав Веремий был убит в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, когда возвращался со своим коллегой с работы на такси. На перекрестке на авто напали неизвестные, начали раскачивать транспортное средство, вытащили водителя и пассажиров и начали их избивать.

Два человека получили травмы, а журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.

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