В Киеве задержали банду налетчиков на АЗС

Инцидент произошел на улице Освободителей. Злоумышленники в масках были вооружены ножами и пистолетами.

В Киеве правоохранители задержали несколько вооруженных человек во время ограбления автозаправки КЛО. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Освободителей в Днепровском районе. Злоумышленники в масках были вооружены ножами и пистолетами.

"Нападавшие задержаны, орудие преступления изъято. Проводятся неотложные следственные действия и проверяются лица на причастность к совершению других, аналогичных преступлений", – говорится в сообщении.

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Напомним, в начале декабря в Киеве произошло ограбление со стрельбой. Из припаркованной на стоянке машины нападавшие украли сумку с деньгами. Тогда сумма похищенных денег не озвучивалась.

Также сообщалось, что в Одессе у мужчины украли сумку, в которой находилось почти полтора миллиона гривен.

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