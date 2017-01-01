В Киеве усилили меры безопасности из-за Собора

По городу расставлены дополнительные наряды полиции, автобусы с Нацгвардией. Усилена охрана на улицах, примыкающих к Софийской площади.

На нескольких центральных улицах Киева выставлены дополнительные силы правопорядка. По городу расставлены дополнительные наряды полиции, автобусы с Нацгвардией, пишет LIGA.net в субботу, 15 декабря.

"В центральной части города, на улицах, примыкающих к Софийской площади, полицейские машины видны каждые несколько сот метров. Кроме того, усилены меры безопасности у станций метро и государственных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Тем временем в Киев начали прибывать участники акций. Митинги сторонников объединения церквей должны пройти на Софийской площади.

Накануне глава Нацполиции Сергей Князев заявил о готовности обеспечить порядок в Киеве в день проведения Объединительного собора.

Ранее в СБУ заявили, что к Объединительному собору в Украине готовятся "кровавые провокации".

Как известно, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве. На нем руководители украинских православных церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (МП) - должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

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