Объединительный собор: Полиция задержала людей с ножем и нунчаками

Полиция выяснит, зачем подозрительные лица пришли на мероприятие с опасными предметами.

В субботу, 15 декабря, накануне начала проведения Объединительного собора, в центре столицы правоохранители задержали двух особ с оружием. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире Первого.

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“Мы задержали два лица, у одного из них большой нож, у другого - нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с опасными предметами“, - заявил Крищенко.

Сообщается, что участие в соборе примет президент Украины Петр Порошенко, который уже прибыл на Софийскую площадь.

Ранее сообщалось, что Варфоломей просит Румынскую церковь поддержать автокефалию УПЦ.