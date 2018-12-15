Объединительный собор: Полиция задержала людей с ножем и нунчаками
Полиция выяснит, зачем подозрительные лица пришли на мероприятие с опасными предметами.
В субботу, 15 декабря, накануне начала проведения Объединительного собора, в центре столицы правоохранители задержали двух особ с оружием. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире Первого.
Читай также: Объединительный собор: Что происходит в центре Киева
“Мы задержали два лица, у одного из них большой нож, у другого - нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с опасными предметами“, - заявил Крищенко.
Сообщается, что участие в соборе примет президент Украины Петр Порошенко, который уже прибыл на Софийскую площадь.
Ранее сообщалось, что Варфоломей просит Румынскую церковь поддержать автокефалию УПЦ.