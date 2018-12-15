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Объединительный собор: Полиция задержала людей с ножем и нунчаками

Комментариев: 1
Полиция выяснит, зачем подозрительные лица пришли на мероприятие с опасными предметами.
Правоохранители задержали двух особ с опасными предметами
Правоохранители задержали двух особ с опасными предметами
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В субботу, 15 декабря, накануне начала проведения Объединительного собора, в центре столицы правоохранители задержали двух особ с оружием. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире Первого.

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“Мы задержали два лица, у одного из них большой нож, у другого - нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с опасными предметами“, - заявил Крищенко. 

Сообщается, что участие в соборе примет президент Украины Петр Порошенко, который уже прибыл на Софийскую площадь.

Ранее сообщалось, что Варфоломей просит Румынскую церковь поддержать автокефалию УПЦ.

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Теги: объединение церкви, Объединительный собор, Киев
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Комментариев (1)
RomaCrimea    15.12.2018, 14:00
Оценка:  0
RomaCrimea
Это монахи Шао-Шиня.
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