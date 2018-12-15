Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Объединительный собор: Что происходит в центре Киева

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 4
В центре Киева зафиксированы около сотни автобусов.

Сегодня в Киеве началось историческое событие - Объединительный собор, во время которого будет рассмотрен вопрос о создании Украинской поместной церкви.

Читай также: На Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей

В центре Киева замечены около сотни автобусов с региональными номерами. На площади собрались граждане с  разных уголков страны. Безопасность верующих обеспечивают около 4 тысяч полицейских.

Людей пропускают на площадь только через металлодетекторы, проводится проверка личных вещей. В связи с событием нацзаповедник София Киевская для обычных посетителей закрыт. Объект откроют после проведения мероприятия. СМИ на территорию не пускают.

Читай также: Единую церковь возглавит Митрополит Киевский - СМИ

На соборе изберут главу Украинской православной церкви. Здесь представлены  действующие православные церкви: Киевского патриархата, Московского и Автокефальной православной церкви.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП “не клюнет“: Онуфрий о предложении стать частью поместной церкви.

Поделись:
Теги: Объединительный собор, софийская площадь, киев, автокефалия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Media-sapiens    15.12.2018, 12:28
Оценка:  0
Media-sapiens
Главное не перепутать: церковный раскол - это объединение, а территориальный - таки сепаратизм...
Pivkov3    15.12.2018, 12:27
Оценка:  +1
Pivkov3
В Киеве начался сатанинский шабаш и воровская сходка.
Мистериокс    15.12.2018, 12:16
Оценка:  +4
Мистериокс
Пьяный свиноморд Педя,знатно выпив из лужи,решил вмешаться в церковные дела,нарушив 35 статью Конституции.Но,ничего удивительного в этом нет:алкоголизм абсолютно всегда меняет сознание алкоголика.
виджай    15.12.2018, 11:41
Оценка:  0
виджай
стадо невежественных идиотов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь