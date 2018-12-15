Объединительный собор: Что происходит в центре Киева

В центре Киева зафиксированы около сотни автобусов.

Сегодня в Киеве началось историческое событие - Объединительный собор, во время которого будет рассмотрен вопрос о создании Украинской поместной церкви.

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В центре Киева замечены около сотни автобусов с региональными номерами. На площади собрались граждане с разных уголков страны. Безопасность верующих обеспечивают около 4 тысяч полицейских.

Порошенко уже прибыл на Софийскую площадь, где собрались тысячи людей в ожидании Объединительного собора pic.twitter.com/B0y56qvNdk — Громадское (@HromadskeRU) 15 декабря 2018 г.

Людей пропускают на площадь только через металлодетекторы, проводится проверка личных вещей. В связи с событием нацзаповедник София Киевская для обычных посетителей закрыт. Объект откроют после проведения мероприятия. СМИ на территорию не пускают.

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На соборе изберут главу Украинской православной церкви. Здесь представлены действующие православные церкви: Киевского патриархата, Московского и Автокефальной православной церкви.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП “не клюнет“: Онуфрий о предложении стать частью поместной церкви.